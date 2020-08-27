Військові змагання: танкісти ЗСУ підтримують максимальну боєготовність

На Рівненському військовому полігоні тривають змагання на кращий танковий взвод Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомляє АрміяInform.

На навчальних ділянках танкісти підвищують свій професійний рівень та удосконалюють практичні навички в оволодінні озброєнням і військовою технікою, організацією бою та його всебічним забезпеченням.

Участь у конкурсі беруть танкові взводи військових частин, які перемогли в першості в своїх оперативних командувань. Усього 4 танкові взводи: переможці минулорічних змагань – окрема танкова Сіверська бригада (ОК «Північ»), окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (ОК «Захід»), окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка (ОК «Схід») та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада (ОК «Південь»).

Конкурс проводиться у кількох номінаціях на штатній військовій техніці в складі чотирьох екіпажів танкового взводу, укомплектованого виключно військовослужбовцями контрактної служби.

Спочатку команди продемонстрували злагодженість дій на тактичному полі під час вправи «Стрільба з озброєння танків на великі відстані», де вели вогонь по вірогідному рубежу розгортання умовного противника.

Далі під час «Комплексного тактичного завдання» екіпажі вестимуть оборону танковим взводом, відбиватимуть наступ противника та контратакуватимуть його. А у третій номінації – «Злагодженість дій підрозділу з використанням системи LASERTAG – учасники конкурсу діятимуть один проти одного із завданням набрати максимальну кількість балів.