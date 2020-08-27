Українські бойові літаки тренуються використовувати автотрасу у якості злітно-посадкової смуги

Українські бойові літаки тренуватимуться здійснювати зліт та посадку на автомобільній трасі Київ-Чоп.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування «Центр».

До навчань залучається особовий склад та ОВТ, в тому числі авіаційна компонента військових частин повітряного командування «Центр».

Дані навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання визначених завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету та цілісності України і її громадян.

«У зв’язку з проведенням планових навчань та переміщенням техніки, у четвер 27 серпня 2020 року з 16:00 до 19:00 рух транспорту на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району буде обмежено.», – написали у пресслужбі

Подібні тренування відбуваються не вперше – для прикладу, у 2016-у році українські Міг-29 здійснили навчальну посадку та зліт на авіаційній ділянці цієї ж автотраси в рамках навчань «Небесний щит-2016».