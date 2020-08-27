Україна відновлює пряме авіасполучення з Хорватією

У жовтні цього року між Києвом і Загребом двічі на тиждень функціонуватиме пряме авіасполучення.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це посол Посол України у Хорватії Василь Кирилич написав у своєму Twitter.

“Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії – підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 4 жовтня авіакомпанія Windrose двічі на тиждень з‘єднуватиме тісно пов‘язані між собою Київ і Загреб”, – зазначив посол.

Нагадаємо, за останніми даними Хорватія входить до “зеленого списку” України. Це означає, що після повернення з країни не потрібно проходити самоізоляцію чи здавати тест на коронавірус.

Тим часом у серед уряд України ухвалив рішення про закриття на місяць кордонів України для іноземців через ситуацію з коронавірусом – з винятками для низки категорій.

Нагадаємо: раніше лоукостер Ryanair анонсував рейси до Німеччини з Києва та Одеси