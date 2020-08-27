СБУ ліквідувала у Маріуполі мережу сепаратистських інтернет-агітаторів

У районі проведення операції Об`єднаних сил кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів, яку координувало так зване «Міністерство інформації ДНР».

Про це повідомила пресслуба Служби безпеки України.

«За оперативною інформацією, до групи входило 5 мешканців Маріуполя. За вказівками кураторів вони систематично розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу в місцевих спільнотах із понад 150 тис. користувачів. Пропагандисти виправдовували російську агресію проти нашої країни, популяризували терористичні організації «Л/ДНР» та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того, зловмисники закликали до масових заворушень та акцій непокори», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи з встановлення та затримання їхніх спільників.

У відомстві нагадують, що такі дії кваліфікуються як злочини проти основ національної безпеки. За діяльність спрямовану на повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, передбачена кримінальна відповідальність.