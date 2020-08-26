Українські фестивалі навіть за умов карантину демонструють збільшення глядацької аудиторії

Українські фестивалі за сприяння Українського культурного фонду вчаться пристосовуватися до умов карантину, при цьому не лише «виживають», а навіть нарощують глядацьку аудиторію і залучають її до інтерактивних нововведень.

Так, музичний фестиваль «Бандерштат» на Волині, що здобув популярність в Україні і за її межами, цьогоріч проводився вже вчотирнадцяте, але вперше – у режимі онлайн. Участь у фестивалі взяли виконавці і сотні тисяч глядачів з 27 країн світу. Наразі «Бандерштат» у межах проєту, підтриманого УКФ, реалізують наступні його етапи: створення пам’ятного муралу і онлайн-майстерні для дітей та розробка мобільного додатку.

Окрилені цьогорічним успіхом навіть попри пандемію і карантин, організатори фестивалю вже навіть визначилися з датами проведення наступного, 15-го «Бандерштату» – у серпні 2021 року і сподіваються, що проведуть його вже у звичному форматі…

Тим часом, фестиваль ремесел “Дунстан” у селі Стадниця на Вінничині цьогоріч відбудеться усього вдруге, але теж планує охопити всю Україну і вийти за її межі завдяки олайн-режиму. Під час трансляції у Youtube 19-20 вересня, у заході візьмуть участь майстри майже всіх напрямків народної творчості, артисти і музиканти, а також знавці тонкощів історичних боїв із різних регіонів України. До фестивалю ремесел, який теж підтримав УКФ, зможуть безкоштовно приєднатися близько 100 тисяч людей.

А реєстрація на сайті Фестивалю за посиланням https://dunstan.org.ua/dunstan-crafts-festival/ надасть можливість онлайн-учасникам не тільки спостерігати за подіями дводенного свята, а й прийняти участь у майстер-класах та інтерактивній авторській грі “Ремесла України”.