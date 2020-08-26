Конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України буде проведено до 1 грудня

Верховна Рада ухвалила постанову “Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України” (№3994). Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти. Про це повідомляє Укрінформ.

Відтак, Рада доручила Кабінету Міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба.

У термін до 1 жовтня 2020 року уряд зобов’язується утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу. Після цього, до 1 листопада, КМУ необхідно здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня — визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.

Відповідно до частини першої статті 20 Конституції, державними символами України є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.

Водночас згідно із частинами третьою та четвертою статті 20 Основного закону, Великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб).

Частина шоста статті 20 Конституції передбачає, що опис державних символів і порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту.

Утім, як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, вказані статті Основного закону не конкретизовані в українському законодавстві, зокрема, не встановлено Державний Герб України, який включає великий Державний Герб і малий Державний Герб. На законодавчому рівні дотепер не визначено опис, порядок використання та правового захисту Державного Герба України.