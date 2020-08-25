По всьому окупованому Лутугиному розвісили листівки з вітаннями із Днем Незалежності України

В окупованому Лутугиному в Луганській області в День Незалежності України патріоти вивісили прапор України, а також розвісили у місті листівки з привітаннями.

Відповідні фото і відео опублікували в Telegram-каналі donechanyn. Зокрема, прапор України з написом Лутугине – це Україна! 24.08.2020 розмістили на монументі біля вічного вогню.

“Щоб ви розуміли, за таке в лидинири можна легко залетіти на підвал і потрапити в обмінний фонд. Спасибі місцевим патріотам. Ви найкращі! Скоро виженемо свиней із рідного краю”, – прокоментували автори каналу.

У День Незалежності України по всьому Лутугиному рознесли вітальні листівки. Telegram donechanyn

Патріоти привітали Лутугине з Днем Незалежності України. Telegram donechanyn

Патріоти в Лутугиному рознесли українські листівки до Дня Незалежності. Telegram donechanyn

Листівки з українською символікою рознесли по всьому Лутугиному. Telegram donechanyn

У День Незалежності України в ЛНР з’явилися вітальні листівки. Telegram donechanyn

По всьому Лутугиному рознесли листівки до Дня Незалежності України. Telegram donechanyn

В окупованому Лутугиному згадали про День Незалежності України. Telegram donechanyn

В окупованому Лутугиному з’явилися листівки до Дня Незалежності України. Telegram donechanyn

Патріоти в Лутугиному відзначили День Незалежності України. Telegram donechanyn

У Лутугиному по всьому місту рознесли листівки до Дня Незалежності України. Telegram donechanyn

Також в анексованому Криму жителі Сак також відзначили День Незалежності України. Вони поклали квіти до пам’ятника поетеси Лесі Українки.

Для кожного з нас це особливий день. Це не просто головне державне свято, це твій день. Де б ти не був і чим би не займався, це день твоєї боротьби, твоїх перемог, твоїх надій, твоєї незалежності, – написав у своєму Instagram житель Сак.

У Криму поклали квіти до пам’ятника поетесі в День Незалежності України. Instagram vasiliy_s_a_m