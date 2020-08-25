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Наймасовішою подією святкувань Дня Незалежності став Марш захисників із 48 колон

Дата: 25.08.2020
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24 серпня у Києві відбувся Марш захисників, організований волонтерами та приурочений до Дня незалежності України. Участь у марші взяли бійці Збройних сил, добровольчих батальйонів, організації ветеранів бойових дій та родин загиблих бійців.

Окремо йшли представники полку «Азов», об’єднання «Сокіл», Нацкорпусу.

Також окремою колоною йшли діти й родичі військових, які загинули внаслідок війни на Донбасі.

Всього ветерани сформували 48 колон. Серед них також ішли колони кримчан із державними прапорами України та колона жіночого ветеранського руху.

«Найважливіше — Україна. Ми — тут, бо ми були там. І ми хотіли, щоб те, що ми починали, щоб ми це не профукали. І тому ми тут. Це — перше. І друге — сьогодні 29 років незалежності», — розповів один з учасників.

Цьогорічна хода тривала близько чотирьох годин і стала наймасовішою подією, приуроченою до Дня Незалежності України у 2020 році. У фіналі Маршу учасники виконали гімн на Майдані Незалежності та провели віче.

Ідею провести марш запропонував ветеран 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Артур Кирєєв.

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