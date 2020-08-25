Наймасовішою подією святкувань Дня Незалежності став Марш захисників із 48 колон

24 серпня у Києві відбувся Марш захисників, організований волонтерами та приурочений до Дня незалежності України. Участь у марші взяли бійці Збройних сил, добровольчих батальйонів, організації ветеранів бойових дій та родин загиблих бійців.

Також окремою колоною йшли діти й родичі військових, які загинули внаслідок війни на Донбасі.

Всього ветерани сформували 48 колон. Серед них також ішли колони кримчан із державними прапорами України та колона жіночого ветеранського руху.

«Найважливіше — Україна. Ми — тут, бо ми були там. І ми хотіли, щоб те, що ми починали, щоб ми це не профукали. І тому ми тут. Це — перше. І друге — сьогодні 29 років незалежності», — розповів один з учасників.