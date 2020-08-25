Армійські стрибунки у висоту знову відзначилися на спортивних змаганнях у Швеції

У Стокгольмі відбувся другий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Приємний подарунок до Дня Незалежності України зробили своїм прихильникам армійські стрибунки у висоту. 18-річна Ярослава Магучіх знову довела, що на сьогодні є одною з найкращих висотниць світу. Вона перемогла з результатом 2 метри і виборола «золото» турніру.

Другою стала її подруга по армійській команді і національній збірній Юлія Левченко, яка завершила змагання в секторі стрибків у висоту з результатом 1,98 метра, випередивши австралійку, що посіла третє місце.

Слід зазначити, що це вже друга поспіль перемога Ярослави Магучіх у змаганнях Діамантової ліги. На цьому ж турнірі українка Марина Бех-Романчук виборола «золото» в стрибках у довжину, а Анна Рижикова здобула «срібло» в бігу на 400 метрів з бар’єрами.