Українська спортсменка здобула “золото” на Діамантовій лізі у Стокгольмі

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук завоювала “золото” на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі (Швеція). Марина здобула нагороду 23-го серпня з особистим рекордом.

Новий формат змагань

Цього року стрибки у довжину проходили у новому форматі. Зокрема, після перших п’яти стрибків у фінальну спробу, де обнулялися всі результати, потрапляли три найкращі спортсменки.

За таких обставин ключовим було увійти у трійку найкращих, щоб позмагатися за перемогу.

Результат Бех-Романчук

Українка впоралася зі всіма завданнями. Зі стрибком на 6.71 метра вона на другому місці кваліфікувалася у фінальну спробу.

У вирішальній спробі Бех-Романчук продемонструвала особистий рекорд сезону – 6.85 метра.

Результати:

Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.85 см Катерін Ібаргуен (Колумбія) – 6.61 см Хадді Санья (Швеція) – 5.73 см

Переможний день для України

Окрім Бех-Романчук, 23 серпня нагороди взяли ще три представниці України. Анна Рижикова здобула срібну нагороду в бігу на 400 метрів з бар’єрами.

Водночас Ярослава Магучіх та Юлія Левченко розіграли перемогу на етапі Діамантової ліги. Вони не залишили шансів суперницяМ у стрибках у висоту.

Ярослава знову здобула перемогу, але Юлія посіла другу сходинку.