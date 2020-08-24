Українська спортсменка здобула “золото” на Діамантовій лізі у Стокгольмі

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук завоювала “золото” на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі (Швеція). Марина здобула нагороду 23-го серпня з особистим рекордом.
Новий формат змагань
Цього року стрибки у довжину проходили у новому форматі. Зокрема, після перших п’яти стрибків у фінальну спробу, де обнулялися всі результати, потрапляли три найкращі спортсменки.
За таких обставин ключовим було увійти у трійку найкращих, щоб позмагатися за перемогу.
Результат Бех-Романчук
Українка впоралася зі всіма завданнями. Зі стрибком на 6.71 метра вона на другому місці кваліфікувалася у фінальну спробу.
У вирішальній спробі Бех-Романчук продемонструвала особистий рекорд сезону – 6.85 метра.
Результати:
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.85 см
- Катерін Ібаргуен (Колумбія) – 6.61 см
- Хадді Санья (Швеція) – 5.73 см
Переможний день для України
Окрім Бех-Романчук, 23 серпня нагороди взяли ще три представниці України. Анна Рижикова здобула срібну нагороду в бігу на 400 метрів з бар’єрами.
Водночас Ярослава Магучіх та Юлія Левченко розіграли перемогу на етапі Діамантової ліги. Вони не залишили шансів суперницяМ у стрибках у висоту.
Ярослава знову здобула перемогу, але Юлія посіла другу сходинку.
https://sport.24tv.ua/ukrayinka-beh-romanchuk-rekordom-vzyala-zoloto-novini-futbolu_n1401049