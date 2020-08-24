До Дня Незалежності ЗСУ урочисто передано додаткові озброєння і техніку

Президент Володимир Зеленський передав до підрозділів Збройних сил України 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв’язку та 78 приладів спостереження.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова: “Сьогодні до підрозділів Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв’язку та 78 приладів спостереження.

Це модернізовані танки Т-64 і Т-72, новітні бронетранспортери, бойові машини піхоти та тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби та засоби спостереження”.

Він зауважив, що, незважаючи на пандемію COVID-19, видатки на оборонну сферу залишилися незмінними.

За його словами, обов’язковим є переоснащення українського війська, прийняття на озброєння новітніх бойових систем, приведення органів військового управління до стандартів НАТО.

Після завершення церемонії передачі міністр оборони Андрій Таран та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський продемонстрували президентові зразки техніки, що передавалася на озброєння й далі вирушить до зони проведення ООС.