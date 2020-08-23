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Луганчани підняли на кордоні з Росією 20-метровий синьо-жовтий прапор

Дата: 23.08.2020
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За 30 км від кордону з РФ перша створена об’єднана громада України Новопсковська ОТГ Луганської області до Дня державного прапора підняла двадцятиметровий жовто-блакитний стяг в найвищий точці громади. Про це йдеться сторінці Новопсковської селищної ради у Facebook, передають Патріоти України.

«Від імені Новопсковської селищної ради та від себе особисто вітаю з Днем Державного Прапора України! Сьогодні на горі Пристін біля пам’ятного знаку був розгорнутий двадцятиметровий прапор України! Синьо-жовтий стяг є особливим символом для українців, з яким десятки поколінь наших співвітчизників виборювали незалежність України. Наш обов’язок – зробити український Державний Прапор пізнаваним у всьому світі символом успішної країни!», – написав Голова об’єднаної територіальної громади Вадим Гаєв.

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