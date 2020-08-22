У Києві відкриють виставку “1920: на захисті Європи від більшовизму”

27 серпня о 12.00 у Києві, на Контрактовій площі (сквер № 3) відбудеться відкриття виставки “1920: на захисті Європи від більшовизму”.

Виставка вшановує 100-річчя подій, які в історії отримали назву “Диво над Віслою”. Рівно 100 років тому, в серпні 1920 року, українська та польська армії спільними зусиллями зупинили наступ російських більшовицьких військ на Європу.

Перемога Війська Польського під Варшавою стала можливою, зокрема, завдяки вмілій обороні Замостя українськими та польськими частинами під командуванням українця – полковника Армії УНР Марка Безручка. Воєнний успіх польських та українських військ зруйнував плани більшовиків щодо поширення “червоної” революції в Європі.