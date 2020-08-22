Найпотужніша морська держава проведе спільні з Україною навчання у Чорному морі

Як заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, його країна очолить багатонаціональну ініціативу по морській підготовці Військово-морських сил України, щоб підвищити їхню здатність протистояти загрозам у Чорному морі. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

За словами Воллеса, Велика Британія направить кораблі Королівського флоту, щоб відвідати Чорноморський регіон восени. Там вони тренуватимуться разом із ВМС України. Він наголосив, що спільні військові навчання є прикладом розширення співпраці Британії з Україною в останні роки.

“Ми вже допомогли тисячам українських військовослужбовців опанувати безліч навичок – від базової першої допомоги до оперативного планування. Все це допомагає захистити територіальну цілісність України від підтримуваних Росією сепаратистів”, – заявив міністр.

Воллес переконаний, що ініціатива по морській підготовці дозволить Україні ще більше співпрацювати з Північноатлантичним Альянсом і збройними силами по всьому світу та дозволить їй зміцнити новий статус партнера НАТО з розширених можливостей.

У навчаннях візьмуть участь, крім кораблів Королівського військово-морського флоту, моряки Швеції, Канади та Данії. Очікується, що до них приєднаються й інші країни.

Нагадаємо, 18 серпня міністр оборони Великої Британії відвідав Україну, де зустрівся, зокрема, зі своїм колегою Андрієм Тараном. Під час переговорів основну увагу звернули на актуальні питання, що становлять взаємний інтерес. А саме – оцінку безпекової ситуації на сході України та в Азовсько-Чорноморському регіоні, тенденціям і перспективам її розвитку та шляхам реагування на загрози, що виникають.