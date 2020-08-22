Байкери з України, Білорусі і США зібралися на мотофестивалі “Тарасова гора”

Байкери з Білорусі, Сполучених Штатів Америки та різних міст України з’їхалися на міжнародний мотофестиваль “Тарасова гора”, що триває в селі Свидівок на Черкащині.

Розпочався захід 20 серпня. За словами одного з організаторів Петра “Кочівника”, зареєстрували тисячу учасників, повідомляє Суспільне. У програмі фестивалю перегони та спортивні змагання.

22 серпня відбулася церемонія одруження байкерських пар, також мотоциклісти вирушили колоною до Тарасової гори у Канів, традииційно вклонитися Пророку української нації – Тарасу Шевченку…