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Байкери з України, Білорусі і США зібралися на мотофестивалі “Тарасова гора”

Дата: 22.08.2020
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Байкери з Білорусі, Сполучених Штатів Америки та різних міст України з’їхалися на міжнародний мотофестиваль “Тарасова гора”, що триває в селі Свидівок на Черкащині.

Розпочався захід 20 серпня. За словами одного з організаторів Петра “Кочівника”, зареєстрували тисячу учасників, повідомляє Суспільне. У програмі фестивалю перегони та спортивні змагання.

22 серпня відбулася церемонія одруження байкерських пар, також мотоциклісти вирушили колоною до Тарасової гори у Канів, традииційно вклонитися Пророку української нації – Тарасу Шевченку…

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