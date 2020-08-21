Військові і прикордонні кораблі України та Румунії проведуть спільні навчання

Українсько-румунське навчання Riverine – 2020 започатковано за двосторонньою ініціативою української та румунської сторони та вперше проведено у 2018 році. Це вже треті поспіль навчання між ВМС ЗС України та ВМС ЗС Румунії, які пройдуть восени цього року. Про це повідомляє АрміяInform.

Головна ідея навчання ‒ зміцнення регіональної безпеки, покращення рівня взаємодії і сумісності країн-учасниць. Також до участі в навчаннях залучаються підрозділи Морської охорони Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Румунії.

Як повідомив журналісту АрміяInform заступник керівника флотилії ВМС ЗС України, керівник навчання від української сторони капітан 1 рангу Дмитро Глухов, процес планування, управління об’єднаними корабельно-катерними тактичними групами та відпрацювання завдань будуть здійснюватися, як і в минулі роки, відповідно до стандартів й процедур НАТО.

‒ Особливістю цьогорічних навчань Riverine − 2020 стане відпрацювання завдань з бойового тралення визначених ділянок річки Дунай. До виконання цих заходів залучатимуться корабельно-підривні групи, які працюватимуть разом з водолазно-саперними групами. Цей епізод ми спланували та проведемо вперше в цьому році. Крім того, вперше корабельно-катерні тактичні групи ВМС України та ВМС Румунії відпрацюють навчання з протиповітряної оборони з відбиття повітряного нападу противника. Також на переході Дунаєм екіпажі кораблів та катерів взаємодіятимуть з вертольотами та літаками морської авіації національного військового флоту, ‒ розповів капітан 1 рангу Дмитро Глухов.

Не менш важливими епізодами навчання стане відпрацювання завдань патрулювання річкового басейну та спільного кордону. Українські військові моряки разом зі своїми румунськими партнерами здійснюватимуть контроль за цивільним судноплавством у районах оперативної відповідальності, проведуть тактичне маневрування й спостереження за річковою обстановкою в режимі активного радіообміну інформацією. Відпрацюють заходи з охорони та оборони місць стоянки, проведуть пошуково-рятувальну операцію з рятування особового складу, який опинився в кризовій ситуації.

Ще один цікавий елемент навчання ‒ надання допомоги аварійному надводному об’єкту. Для цього буде змодельовано ситуацію, коли корабель (катер) зазнає лиха на воді. Приміром, виникне пробоїна в борту або ж загоряння в одному з внутрішніх приміщень. Відповідним силам та засобам потрібно буде швидко прийти на допомогу аварійному об’єкту та виконати весь спектр завдань з боротьби за живучість.

Наразі, за словами капітана 1 рангу Дмитра Глухова, на базі Навчального центру Військово-Морських Сил тривають заняття з підготовки особового складу кораблів та катерів, які залучатимуться до навчань Riverine – 2020.

‒ Суть тренувань полягає у досконалому вивченні району проведення навчань, а це акваторія річки Дунай, яка має свої певні географічні особливості. Військові моряки за допомогою сучасних навчальних тренажерів відпрацьовують завдання з проходження акваторії річки в складі корабельно-катерної тактичної групи у режимі реального часу, в умовах різкої зміни обстановки, ‒ відзначив капітан 1 рангу Дмитро Глухов.

Крім того, особовий склад вивчає особливості організації взаємодії з береговими постами Державної прикордонної служби України, які регламентують проходження визначеної керівництвом навчань річкової ділянки й можуть впливати на перебіг навчання в реальному режимі.