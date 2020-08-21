Український інститут національної пам’яті підготував серію соціальних плакатів, присвячених Незалежності

Про це повідомляє пресслужба УІНП, передає Укрінформ.

«Художнє рішення для восьми постерів, що увійшли до серії, розробив відомий український художник Андрій Єрмоленко. Упродовж тижня до Дня Незалежності Інститут публікуватиме плакати в соціальних мережах «Фейсбук», «Твітр», «Інстаграм». Заохочуємо ділитися ними на своїх сторінках, додавати тематичні обкладинки до свого профілю», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, плакати також стали основою для соціальної реклами по всій Україні.

«Цього року ми відзначаємо 29-ту річницю проголошення незалежності України та водночас входимо у ювілейний рік, упродовж якого маємо належно підготуватися до 30-річчя… Це одна з причин, чому ми хотіли нашою соціальною кампанією акцентувати на тому, що успіхи та звершення вільної України не є чимось ефемерним і абстрактним, але навпаки – сумою конкретних перемог і досягнень кожного з нас. Ми всі творимо образ незалежної України, всі причетні до того, якою вона є, якою буде та якою її сприймає світ», – говорить голова УІНП Антон Дробович.

Гасло інформаційної кампанії – «Незалежність – це ми!». Основні образи проєкту – лікарі, військові, вчителі, діти та молодь, закохані пари та літні люди.

В УІНП нагадали, що День Незалежності відзначається на честь ухвалення у 1991 році Верховною Радою Української РСР абсолютною більшістю голосів Акта проголошення незалежності України. Цим документом Україна відновила свій суверенітет, адже державність на українських землях має тисячолітню традицію. А під час Української революції 1917-1921 років українці, хай і ненадовго, реалізували кількасотлітню мрію про свою незалежну державу. Проголошенню незалежності передувало прийняття Декларації про державний суверенітет України, 30-ту річницю якого відзначали 16 липня.