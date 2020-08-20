Українка потрапила до рейтингу Forbes, як одна з найбільш високооплачуваних спортсменок світу

Українка Еліна Світоліна потрапила до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes.

Список очолила японка Наомі Осака – за рік вона заробила $37,4 млн. З них $3,4 млн 22-річна спортсменка отримала в якості призових, а решта $34 млн – за контрактами зі спонсорами.

Перед літніми Олімпійськими іграми, які мали відбутися в Токіо в 2020 році, Осака, що виросла в інтернаціональній родині, вирішила, що братиме участь у змаганнях в складі японської збірної. Через пандемію Ігри перенесли на 2021 рік, а рішення Осаки брати участь в Олімпіаді допомогло їй залучити до співпраці таких олімпійських спонсорів, як Procter & Gamble, All Nippon Airways і Nissin. Ці компанії підписали з тенісисткою контракти, згідно з якими вони будуть використовувати її в своїх маркетингових кампаніях, присвячених Олімпіаді.

З усіх тенісистів випередити Осаку за розміром доходу за рік зміг тільки швейцарець Роджер Федерер, який заробив $106,3 млн.

Українська тенісистка Еліна Світоліна посіла сьоме місце з доходом $6,4 млн, з них 5,4 млн вона заробила в якості призових, а ще $1 мільйон – на спонсорських контрактах.

Всього у 2020 році в список найбільш високооплачуваних спортсменок світу увійшли дев’ять тенісисток. Єдина футболістка, що потрапила в рейтинг, – нападаюча американської команди «Орландо Прайд» Алекс Морган. Її дохід склав $4,6 млн, включаючи зарплату в $400 000, а також $4,2 млн, отримані за рекламними контрактами.