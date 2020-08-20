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“Третя сила” засипала ворожі позиції на Донбасі “запрошеннями на концерт Кобзона”

Дата: 20.08.2020
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До Дня Незалежності України представники «Третьої сили» провели інформаційну акцію на передовій ООС. Понад 4 тисячі листівок відправили до позицій російських незаконних формувань за допомогою кульок, наповнених воднем. 

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У "запрошенні на концерт Кобзона" - фото ватажків бойовиків, які вже туди потрапили...

«Ці листівки – це, по суті, тролінг. Скоро День Незалежності. І не «поздравити» наших ворогів ми не могли. І ми спеціально для них підготували 3–4 тисячі листівок, запустили на позиції ворога, – розповів учасник акції Владислав із позивним «Борода» та додав: – Ми показуємо, що ми про них дуже багато знаємо. Навіть у часи затишшя ми працюємо, ми не склали руки, ми визволяємо свою землю».

 Завдяки механізму, що являє собою будильник та «електронний сірник», коробка з вантажем розкрилася чітко над позиціями противника.

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