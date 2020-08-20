“Третя сила” засипала ворожі позиції на Донбасі “запрошеннями на концерт Кобзона”

До Дня Незалежності України представники «Третьої сили» провели інформаційну акцію на передовій ООС. Понад 4 тисячі листівок відправили до позицій російських незаконних формувань за допомогою кульок, наповнених воднем.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ці листівки – це, по суті, тролінг. Скоро День Незалежності. І не «поздравити» наших ворогів ми не могли. І ми спеціально для них підготували 3–4 тисячі листівок, запустили на позиції ворога, – розповів учасник акції Владислав із позивним «Борода» та додав: – Ми показуємо, що ми про них дуже багато знаємо. Навіть у часи затишшя ми працюємо, ми не склали руки, ми визволяємо свою землю».

Завдяки механізму, що являє собою будильник та «електронний сірник», коробка з вантажем розкрилася чітко над позиціями противника.