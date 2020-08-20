Фільм про перемогу над Росією, у якому головну роль зіграла черкащанка-парамедик, претендує на “європейський Оскар”

Стрічка режисера Валентина Васяновича – про життя Донбасу 2025 року, після перемоги України у війні з Росією та повернення окупованих територій…Головну героїню зіграла 29-річна Людмила Білека (позивний «Руна»), уродженка села Вороне Уманського району Черкащини, яка наприкінці 2014 року пішла на фронт, перекваліфікувавшись з цивільної медсестри на парамедика. Після участі у бойових діях разом з двома друзями створила тренінговий центр тактичної медицини — Taccat і навчала перших «нових» патрульних поліцейських надавати домедичну допомогу. Нині проводить курси з домедичної допомоги для військових та цивільних.Її героїня у фільмі – теж парамедик, а сцени у фільмі з реального життя – пошуку загиблих на підконтрольних і окупованих територіях гуманітарною місією «Чорний тюльпан».

Руна розповідає, як потрапила на кастинг фільму: «Взимку минулого року в мене був період депресії. Я не могла почати жити цивільним життям. Постійно себе заганяла — мовляв, війна ще не закінчилась, чого це я розслабилась і сиджу в теплій квартирі. Раніше я малювала, писала вірші, була солісткою в death metal гурті Inner Maze, а в 2015 вся моя творчість затихла. Після фронту я навіть перестала слухати музику, бо на війні не можна ходити чи засинати в навушниках — ти маєш чути кожен шурхіт.

Все те, що ти не домалював, не дописав, у тобі накопичується. І ця енергія, якщо вона не знаходить виходу, починає тебе отруювати. І ось у такий час мені написала знайома моєї знайомої, що вони шукають головну героїню для фільму. Мені потрібен був копняк, який би вибив мене з цього стану, тому я погодилась піти на кастинг…

Тоді у мене було зелене волосся. Мене ніхто не попереджав, що щось доведеться змінювати. А перед початком зйомок виявилось, що у моєї героїні має бути темно-русяве волосся. За час зйомок мене висвітлювали та фарбували разів три.

У фільмі багато речей, які людям поплавлять мозок… Ми показуємо техногенну катастрофу, що цілком може статися в недалекому майбутньому. На Донбасі є забурені шахти, з яких потрібно постійно відкачувати ґрунтові води. Окупаційна влада цього не робить. Через це ґрунтові води піднімаються і виносять на поверхню отруйні речовини. Незабаром вода там буде непридатною до вживання і вирощування сільськогосподарської продукції.

На підконтрольній території України теж є екологічні проблеми, але ми намагаємось їх вирішувати. А після повернення Донбасу матимемо в десять разів більше проблем. Також нам ще декілька десятків років доведеться розміновувати території…»

Переможці «європейського Оскара» будуть оголошені 7 листопада – на Фестивалі європейського кіно в іспанській Севільї. До речі, торік фільм «Атлантида» вже отримав переконливу перемогу на кінофестивалі у Венеції.

«Війна» за імідж України на культурному фронті триває – і досить часто приносить приємні новини…