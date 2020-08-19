У Києві встановлять пам’ятник Петру Болбочану – командувачу переможного походу на Крим

Громадська спілка “Музичний батальйон” вирішила встановити у Києві, на вулиці Січових Стрільців, пам’ятник командувачу Запорізького полку армії УНР, визволителю Криму від більшовиків Петру Болбочану. Урочисте відкриття заплановане у сквері імені Болбочана 5 жовтня – у чергову річницю від дня його народження.

Саме погруддя вже відлите у бронзі, районні чиновники обіцяють прийняти пам’ятник на баланс, повідомляє “Історична правда”

Ініціатори збирають кошти на сам процес встановлення і різні додаткові заходи.

Реквізити:

Громадська спілка “Творче патріотичне об’єднання “МУЗБАТ”,

пот/рах. UA48 320649 00000 2600 5052 754346 в ФIЛIЯ “РОЗРАХ.ЦЕНТР”;

АТ КБ “Привабанк” м. Київ, МФО 320649, код за ЄДРПОУ 40326682

Картка “Приватбанку”, прив’язана до рахунку: 4246 0010 0064 5816

Прохання зазначати в платежі: “Благодійний внесок на пам’ятник П. Болбочану”

Історична правда