Міністерство фінансів Канади очолила українка

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив 52-річну канадійку українського походження Христю Фріланд новим міністром фінансів.

Фріланд раніше очолювала Міністерство закордонних справ Канади. Вона також залишається на посаді заступниці прем’єр-міністра.

Фріланд присягнула на посаду у вівторок, ставши першою жінкою-міністром фінансів Канади. Церемонія інавгурації нових членів уряду Канади відбулася в Оттаві, інформує «Голос Америки».

Обов’язки Фріланд, пов’язані з налагодженням відносин між центральним урядом і владою канадських провінцій і територій, перейдуть до Домініка Леблана, який нині очолює Таємну раду Канади.

Усі інші міністри зберегли свої посади у чинному уряді.

Попередній міністр фінансів Канади Біл Морно оголосив про свою відставку в понеділок. За інформацією ЗМІ, причиною цього рішення стало його розходження у поглядах із Джастіном Трюдо з приводу необхідних кроків для підтримки та відновлення економіки в умовах коронакризи. Через масштабні заходи з підтримки економіки дефіцит цьогорічного державного бюджету Канади досяг небачених з часів Другої світової війни розмірів. За прогнозами економістів, до кінця року дефіцит країни може скласти понад 253 млрд доларів.

У листопаді минулого року Христю Фріланд, яка очолювала міністерство закордонних справ Канади, призначено заступницею прем’єр-міністра і міністром міжурядових справ цієї країни. Будучи главою МЗС, вона очолювала канадську делегацію на переговорах щодо Торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою у 2017 та 2018 роках.