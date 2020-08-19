Інструктори з Великобританії підготували більше 18 тисяч українських військових

У 2015 році Велика Британія розпочала місію Orbital на прохання уряду України. В рамках цієї місії в Україні було розміщено понад 2,5 тис. британського військового персоналу та було проведено 400 курсів.

Британські інструктори з 2015 року підготували понад 18 тис. 100 військовослужбовців Збройних Сил України за програмою Orbital. Про це йдеться у соціальній мережі Facebook Посольства Великої Британії в Україні.

Британія підтримує незалежність і територіальну цілісність України. «У 2015 році Сполучене Королівство започаткувало тренувальну місію Операція Orbital у відповідь на запит від уряду України. На сьогодні більше ніж 18 тис. 100 військовослужбовців Збройних Сил України і близько 4 тис. військових інструкторів пройшли підготовку у нашій місії», — йдеться у повідомленні. В рамках цієї місії в Україні було розміщено понад 2,5 тис. британського військового персоналу та було проведено 400 курсів.

Також наголошується, що процес підготовки є взаємовигідним, оскільки британські військові вивчають досвід українських колег.

У 2018 році Британія розширила поле діяльності місії та почала проводити навчання військовослужбовців українських ВМС та морських піхотинців. У 2019 році Британія продовжила роботу місії ще на три роки — до березня 2023 року.