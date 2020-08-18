Український підрозділ Місії ООН у Конго замінить ударні вертольоти на багатоцільові

Незабаром українські військові гелікоптери здійснять переліт у майже 450 км з міжнародного аеропорту Гома в ДР Конго (Демократичній Республіці Конго) до міжнародного аеропорту Етеббе в Республіці Уганда.

За словами представника 18 окремого вертолітного загону, в Демократичній Республіці Конго особовий склад національного контингенту завершує підготовку вертольотів Мі-8 та Мі-24 до переміщення в Республіку Уганда.

18 окремий вертолітний загін ДР Конго з 2012 року виконує завдання у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Основні завдання національного контингенту: транспортні перевезення, вогнева підтримки наземних сил, повітряне супроводження військ сил. Місії стримування (демонстрація сили), розвідки та спостереження, пошуково-рятувальні операції.