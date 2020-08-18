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У горах Карпат у старовинній обсерваторії зіграють виставу “Нація”

Дата: 18.08.2020
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У День Незалежності в горах на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у будівлі колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван на висоті 2028 м зіграють відому виставу «Нація» Марії Матіос.

Спецпроект ініційовано Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Івано-Франківським драмтеатром імені Івана Франка і підтримано обсерваторією «Білий слон». Постановку в горах організують 24 серпня актори драмтеатру – вона буде транслюватись й онлайн.

Деталі проєкту не розголошуються, проте організатори натякають, що він переросте межі національного і має стати міжнародним…

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