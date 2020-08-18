Снайпер фейкової “ЛНР” добровільно здався українським військовим

Українськими військовими затримано стрільця-снайпера, у якого виявили військовий квиток так званої «ЛНР».

Про це повідомляє пресцентр штабу Операцій об’єднаних сил.

У затриманого було виявлено документи, невелику суму коштів російською валютою та знеболювальний медичний препарат наркотичної дії.

У повідомленні штабу ООС повідомляється, що затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань від ватажків, які командують окупаційними підрозділами та добровільно вирішив здатися Збройним Силам України.

Зараз затриманим займаються компетентні органи.