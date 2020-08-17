Український велосипедист піднявся на вершину найвищого діючого вулкану в Болівії

Український веломандрівник Олег Верін зумів піднятися на найвищий вулкан південно-західної Болівії на велосипеді. Відповідне відео він опублікував у своєму YouTube.

Висота вулкану Утурунку становить 6020 метрів. За словами одесита, може виявитися, що він перший європеєць, який підкорив вершину понад 6 км на велосипеді.

“Я вже починаю забувати, як це – крутити педалі, тому що велосипед доводиться в основному штовхати. Тепер чітко видно, що вулкан Утурунку і правда діючий, оскільки навколо стоїть запах сірки і з-під землі вириваються клуби пари. Сходження на вершину обіцяє бути не менш важким, ніж дорога до самого вулкану, зате я вже подумки уявляю, який вид мене чекає нагорі”, – розповів екстремал у підписі до відео.

Олег Верін планував проїхати із найпівнічнішої до найпівденнішої точки Південної Америки, однак через пандемію коронавірусу змушений був перервати свою мандрівку і повернутися в Україну. До цього за 268 днів велосипедист подолав 7700 км. Загалом же на велосипеді він проїхав уже понад 60 тисяч кілометрів.