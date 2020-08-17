Україна готова взяти на роботу і проживання ІТ-фахівців з Білорусі

Міністерство цифрової трансформації готове створити необхідні умови для комфортного переїзду до України білоруських IT-компаній та фахівців у зв’язку з обмеженнями інтернет-зв’язку в Білорусі. Про це повідомив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Разом із українським IТ-бізнесом Міністерство цифрової трансформації готове створити всі необхідні умови для комфортного переїзду IТ-компаній та фахівців до України. Українська IТ-компанія може запросити до себе на роботу такого іноземця. З документів він надає компанії лише копії свого паспорта із завіреним перекладом та кольорове фото 3,5 см на 4,5 см. Потім компанія має звернутися із заявою до Центру зайнятості, до якого додати копії паспорта іноземця, фото та проект трудової угоди з ним. Протягом 5-7 днів Центр зайнятості видасть такий дозвіл. Усе. Іноземець може легально проживати та працювати в Україні», – написав він.

Крім цього, за підтримки уряду Мінцифри забезпечило можливість іммігрувати до України за квотами для 5 тисяч висококваліфікованих ІТ-фахівців. Вони можуть отримати посвідку на проживання та роботу в Україні протягом 10 років. Федоров повідомив, що 5 тисяч квот розподілені по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість IT-компаній: Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 іноземних фахівців, Харківська – 700, а Київ – 2,5 тисячі.

Також віце-прем’єр заявив, що Мінцифри готове в режимі 24/7 надавати сприяння та консультаційну підтримку іноземним IТ-фахівців, які готові до переїзду в Україну.

Чому виникла проблема у роботі ІТ-компаній в Білорусі

У Білорусі тривають протести незгодних із результатами президентських виборів, що пройшли 9 серпня, на яких згідно з інформацією Центральної виборчої комісії Білорусі переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Під час протестів у країні фіксуються проблеми з оптичним та мобільним інтернетом. Лукашенко заявив, що інтернет в країні начебто вимикають з-за кордону. Він запевняє, що це не є ініціативою влади.

“Комусь кортить закликати виходити на вулиці. Навіть з-за кордону відключають інтернет, щоб викликати невдоволення у населення. Зараз наші фахівці розбираються, звідки йде це блокування. Тому, якщо інтернет погано працює, це не наша ініціатива, це з-за кордону “, – заявив Лукашенко.

Як Україна може допомогти білоруським IT-компаніям

Асоціація IT Ukraine, яка об’єднує понад п’ятдесят IT-компаній, у зв’язку з протестами в Білорусі та наявними там проблемами з інтернетом, пропонує білоруським IT-компаніям базову підтримку, що дозволяє зберегти відносини з клієнтами та партнерами, а також продовжити роботу над поточними проектами.

Детальніше читайте на УНІАН