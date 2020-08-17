“Розсекречено” місце зберігання знищеної російської військової техніки під Ростовом

Опубліковано нові фотографії з місця зберігання знищеної техніки російської армії у Ростовській області.

Про це повідомляє Український Мілітарний Портал.

Місцеві жителі Ростовської області проникли на місце зберігання знищеної техніки та опублікували фотографії в соціальних мережах.

На фотографіях видно знищені танки, різну бронетехніку і системи залпового вогню.

Нагадаємо, що інформація про дане місце була відома раніше і частина техніки була вже ідентифікована.

«Кладовище згорілої військової техніки біля села Синявське. Звідки її стільки? Ми ж начебто ні з ким не воюємо», – йдеться у повідомлені автора публікації з Ростовської області.

Дане місце знаходиться у Ростовській області у польовому таборі російської армії біля села Водіно. Точні координати: 47°22’29.1″N+39°14’00.0″E

Російські військові з 2014 року займаються евакуацією підбитої на Донбасі російської бронетехніки до Ростовської області.

На свіжих фотографіях знищеної техніки ще можна розгледіти розпізнавальні знаки російської армії у вигляді білих кіл, які наносились на техніку Росії під час вторгнення в Україну у 2014 році.

Сліди білого кола на знищенному танкуСліди білого кола на знищенному танкуБілі кола на танках російської армії моделі Т-72Б3Білі кола на танках російської армії моделі Т-72Б3

Додатково на опублікованих фотографіях видно знищений сучасний танк російської армії моделі Т-72Б3, який стоїть на озброєнні Росії з 2013 року.

Характерною зовнішньою особливістю танка Т-72Б3 є наявність динамічного захисту Контакт-5, датчика вітру і сучасного прицілу Сосна-У.

Дані особливості Т-72Б3 можна побачити і на фотографії знищеного танка у Ростовській області.

Порівняння танків Т-72Б3Порівняння танків Т-72Б3

Варто зазначити, що інформація про даний знищений Т-72Б3 з’явилася ще у 2014-2015 роках.

Передбачається, що даний танк Т-72Б3 був знищений українськими військовим на Донбасі 26 серпня 2014 року. Далі танк перевезли у польовий табір у Ростовській області.

У 2014 році в ході аналізу було з’ясовано, що для вторгнення в Україну використовували танки Т-72Б3 6-ї окремої танкової бригади Збройних сил Росії.