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Новенькі БТР-4Е візьмуть участь у заходах Дня Незалежності: таких виготовлено вже 45 бронемашин

Дата: 16.08.2020
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ХКБМ (Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова) завершило виробництво бронетранспортерів БТР-4Е для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».

Передача останніх чотирьох БТР-4Е, з замовлених 45 машин Міністерством оборони України, відбулась учора.

 Бронетранспортери від ХКБМ укомплектовано кулеметами виробництва київського заводу “Маяк”, що є співвиконавцем контракту.

«Вчора, із випередженням графіку, віддали останню партію бронетранспортерів для військових. Усі 45 машин готові та вже передані замовнику. Частина цих нових БТР-4Е прямує на Київ – вони візьмуть участь в урочистостях до Дня незалежності України», – повідомив директор ХКБМ Яків Мормило.

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