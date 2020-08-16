На полігоні поблизу окупованого Криму ЗСУ провели тренування реактивних систем “Смерч” і ракетних комплексів “Точка-У”

Українські «Смерчі» та «Точка-У» тренувались на Херсонщині – на одному з військових полігонів, що біля окупованого Криму.

Про це повідомляє АрміяInform.

Вишкіл 300-мм реактивних систем залпового вогню «Смерч» та тактичних ракетних комплексів «Точка-У» відбувся за наказом Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

За сценарієм польові тренування відбувались в умовах максимально наближених до бойових, коли потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність за максимально короткий термін.

«Батареї і розрахунки швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції, розгорнулись і відпрацьовували точне наведення на цілі. Вже на завершення вони оперативно і швидко відійшли з позицій та вирушили до районів зосередження», – розказав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Раніше було озвучено, що у Херсонській області, яка межує з тимчасово окупованим Кримом, також збільшиться чисельність Збройних Сил України та підрозділів ВМС ЗС України.