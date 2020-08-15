Полк “Азов” продемонстрував готовність до штурму будівель і жорсткого ближнього бою

Бійці «Азову» відпрацьовують сценарій зі штурму будівель та навчаються вести бій у приміщеннях.

Про це пише Український Мілітарний Портал з посиланням на пресцентр полку «Азов».

«Піхота «Азову» удосконалює свої навики та тренується не лише професійному веденню бою в полі, а й штурму будівель», – йдеться у повідомленні.

Так 3-тя рота 1-го батальйону полку провела підготовку до боїв у місті.

На спеціально створеному сучасному тренувальному комплексі, кіл-хаусі, бійці відпрацювали роботу в команді.

Нагадаємо, у липні гвардійці окремого загону спеціального призначення «Азов» продемонстрували свій полігон в районі Маріуполя.

«Такі заняття дозволяють азовським воїнам удосконалювати здатність приймати миттєві рішення», – підкреслюють у підрозділі.

Тренування проводять з метою мінімізувати випадкові втрати та підготувати підрозділи полку до ураження противника на дуже близьких дистанціях.

Для довідки: Окремий загін спеціального призначення «Азов» (військова частина 3057) – формування Національної гвардії України, що входить до складу Східного оперативно-територіального об’єднання. Формування було створене у 2014 році як добровольчий батальйон «Азов».