Бійці СБУ на Луганщині затримали бойовика так званої “ЛНР”

Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика незаконних збройних формувань.

Про це пише Український Мілітарний Портал з посиланням на Службу Безпеки України.

Повідомляється, що затриманий брав участь в обстрілах позицій українських військових.

Оперативники спецслужби встановили, що він чинив збройний опір силам антитерористичної операції, перебуваючи на посаді стрілка так званої «Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону» та «4 бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР».

За даними слідства, зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань під час відбування покарання в одній з виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це був звільнений з колонії.

Згодом бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території, де оселився неподалік місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування.

Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.