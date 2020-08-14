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Стартує прийом заявок на участь фільмів у національному відборі на премію “Оскар”

Дата: 14.08.2020
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Український Оскарівський комітет 25 серпня розпочинає прийом заявок на участь фільмів у національному відборі для висування на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії “Міжнародний повнометражний фільм”.

Про це повідомляється на сайті Держкіно, передає Укрінформ.

“Прийом заявок проходитиме з 25 серпня по 8 вересня 2020 року. У цей період Комітет також проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду”, – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм-номінант має відповідати таким параметрам:

  1. Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами Сполучених Штатів Америки.
  2. Домінантною мовою фільму не повинна бути англійська.
  3. Фільм має бути випущено у комерційний прокат у період з 1 жовтня 2019 року до 31 грудня 2020 року, що тривав щонайменше 7 днів поспіль.
  4. Фільми, які мали запланований кінотеатральний реліз, але спочатку стали доступні на авторитетних комерційних сервісах стримінгової дистрибуції чи відео на замовлення, можуть претендувати на розгляд у категорії “Міжнародний повнометражний фільм” за умови надання Академії документації (оригінальні документи та переклад на англійську мову) про дати закриття кінотеатру/зали, встановлені урядом, попередньо запланований кінотеатральний реліз та угоди про стримінгову дистрибуцію чи відео на замовлення.

Повний список документів для подачі - за посиланням

Заявки на участь приймаються за адресою secretary.uoc@gmail.com

У 2020 році Український Оскарівський комітет встановив такі дати проведення відбору національних фільмів: прийом заявок на участь у конкурсі 25 серпня – 8 вересня; розгляд заявок комітетом 9 вересня – 23 вересня; засідання комітету і оголошення результатів конкурсу 24 вересня.

93 церемонія вручення премії “Оскар” за досягнення у галузі кінематографа за 2019 рік відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.

З регламентом роботи Комітету та правилами Американської кіноакадемії можна ознайомитися на сайті producer.com.ua.

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