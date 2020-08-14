Стартує прийом заявок на участь фільмів у національному відборі на премію “Оскар”

Про це повідомляється на сайті Держкіно, передає Укрінформ.

“Прийом заявок проходитиме з 25 серпня по 8 вересня 2020 року. У цей період Комітет також проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду”, – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм-номінант має відповідати таким параметрам:

Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами Сполучених Штатів Америки. Домінантною мовою фільму не повинна бути англійська. Фільм має бути випущено у комерційний прокат у період з 1 жовтня 2019 року до 31 грудня 2020 року, що тривав щонайменше 7 днів поспіль. Фільми, які мали запланований кінотеатральний реліз, але спочатку стали доступні на авторитетних комерційних сервісах стримінгової дистрибуції чи відео на замовлення, можуть претендувати на розгляд у категорії “Міжнародний повнометражний фільм” за умови надання Академії документації (оригінальні документи та переклад на англійську мову) про дати закриття кінотеатру/зали, встановлені урядом, попередньо запланований кінотеатральний реліз та угоди про стримінгову дистрибуцію чи відео на замовлення.

Повний список документів для подачі - за посиланням

Заявки на участь приймаються за адресою secretary.uoc@gmail.com

У 2020 році Український Оскарівський комітет встановив такі дати проведення відбору національних фільмів: прийом заявок на участь у конкурсі 25 серпня – 8 вересня; розгляд заявок комітетом 9 вересня – 23 вересня; засідання комітету і оголошення результатів конкурсу 24 вересня.

93 церемонія вручення премії “Оскар” за досягнення у галузі кінематографа за 2019 рік відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.

З регламентом роботи Комітету та правилами Американської кіноакадемії можна ознайомитися на сайті producer.com.ua.