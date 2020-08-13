У Варшаві святкують 100-річчя українсько-польської перемоги над московськими більшовиками

Церемонія відкриття у Варшаві скверу імені генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка.

вул. Юліана Константи Ордона, на висоті вулиць Яна Казімєжа і Всховської

14 серпня 2020 року, о 18:00 год.

Акція запалення свічок пам’яті “Полум’я братерства” та урочисте відкриття відновлених місць поховань воїнів Української Народної Республіки на Вольському православному кладовищі у Варшаві.

вул. Вольська 138/140

15 серпня 2020 року, о 11:00 год.

Відкриття виставки “За нашу і вашу свободу”… Українсько-польський союз 1920 року. Брати по зброї проти більшовицької агресії.

Територія Музею Королівські Лазні у Варшаві, зовнішня галерея, брама біля кав’ярні “Niepodległa. Miejsce spotkań”

алеї Уяздовські 4

Організатори і партнери:

Посольство України в Республіці Польща, Мерія міста Варшава, Союз польського харцерства, Пласт – українська скаутська організація в Польщі, Фонд Свобода та Демократія, Музей Королівські Лазні, Об’єднання українців в Польщі, Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі, Громадська ініціатива опіки над могилами воїнів УНР у Варшаві, Фонд культурної спадщини.

УВАГА! Під час урочистих заходів просимо всіх учасників дотримуватися рекомендацій Головного санітарного інспектора під час стану епідемії COVID-19.