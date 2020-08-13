У Києві презентують інтерактивну базу даних 11800 воїнів Української визвольної боротьби

19 серпня у Києві презентують масштабний генеалогічний проєкт “Імена самостійної України”. Проєкт являє собою базу даних про вояків Військ Центральної Ради, Армії Української Держави, Галицької армії та Армії Української Народної Республіки.

Презентація приурочена до 10-ї річниці створення “Героїки” – благодійного фонду, що займається вивченням та популяризацією української військової історії, спорудженням пам’ятників та пам’ятних знаків на честь борців за незалежність України. Кожен охочий зможе безкоштовно і миттєво перевірити інформацію про своїх пращурів, аби підтвердити здогади про їхню службу в українських військах протягом 1917-1924 рр.

“Збройна боротьба за державну незалежність України за радянських часів була абсолютним табу для вивчення та обговорення, навіть у родинному колі. Отже, досить часто українці просто не здогадуються про те, що їх пращур воював зі зброєю у руках за незалежність України. Мета нашого проєкту – допомогти українцям дізнатися більше про долі своїх рідних і близьких”, – пояснює засновник проєкту та керівник благодійного фонду “Героїка” Павло Подобєд.

Робота волонтерів

“Імена самостійної України” – це масштабний генеалогічний проєкт, робота над яким тривала понад 10 років на території 6 різних держав. До втілення задуму були залучені виключно волонтери. Розробку порталу також здійснили однодумці “Героїки” – програміст Максим Горковчук та дизайнер Василь Хижий.

1″Героїка” опрацювала документи з українських, чеських, американських та польських архівів, що містять інформацію про особовий склад українських військових формувань 1917-1924 рр. Були досліджені діаспорні періодичні видання та сфотографовано понад 13 тисяч поховань українських емігрантів у США, Канаді, Польщі, Німеччині та Чехії. Обробка та співставлення одержаних відомостей дозволили сформувати інтерактивну базу даних на 11 800 осіб.

Користувач може здійснювати пошук розшукуваної особи за прізвищем та одержати інформацію про:

1. військовий ранг та займану посаду;

2. дату та місце народження;

3. коротку біографічну довідку;

4. обставини смерті;

5. дату та місце поховання;

6. фото особи;

7. копії документів;

8. фото місця поховання.

“Ми не ставили собі на меті створити електронну енциклопедію чи зібрати докупи біографії із довідників. Ви не знайдете на нашому сайті розлогих життєписів. Наш проєкт орієнтований не на військових істориків, а на українців, які прагнуть дослідити власний родовід. Відтак ми надаємо перевагу коротким біографічним довідкам, які дають найважливішу інформацію про розшукувану людину”, – розповідає Юрій Яворський, член правління фонду “Героїка”.

Запуск проєкту “Імена самостійної України” відбудеться 19 серпня о 13:00 у форматі онлайн-презентації за участі розробників. Модератор заходу – український журналіст Вахтанг Кіпіані.