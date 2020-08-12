﻿

Штаб ООС повідомляє: ворог несе серйозні втрати на Донбасі

Дата: 12.08.2020
Автор:

Як повідомили в пресцентрі штабу ООС, попри те, що українські воїни сумлінно дотримуються усіх заходів повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, збройні формування РФ на тимчасово окупованому Донбасі продовжують нести втрати особового складу.

«За даними розвідки Об’єднаних сил, за два з половиною тижні перемир’я, підрозділи противника через необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях втратили 9 чоловік загиблими і ще 15 пораненими», – повідомили в штабі.

У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, вживання алкоголю та наркотиків.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, при спробах захоплення територій з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати відповідь.

Об’єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру