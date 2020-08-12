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Канікули по-черкаськи: замість “вожатих” – інструктори з… морської піхоти

Дата: 12.08.2020
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Цікаво й насичено проходять літні канікули для вихованців загону юних морських піхотинців ім. Галви, що діє на базі Черкаського клубу юних моряків – наразі триває вишкільний табір в режимі походу із залученням інструкторів з 503-ї окремої бригади морської піхоти.

“Перший день вишколу під проводом інструкторів 503 ОБМП. Цього року в зв’язку з епідемією проходить в режимі походу з дотриманням всіх норм безпеки. Спека, в броніку і шоломі важко, але юні леді і джентльмени достойно тримаються. Цього року до звичних занять з військових дисциплін будуть додані щоденні заняття з військової термінології англійською мовою. The only easy day was yesterday) Ті, кому навантажання здадуться надмірними, можуть покинути вишкіл вдаривши в зображену на фото корабельну ринду. Ця ринда сама по собі є реліквією, колись вона належала родині полковника ГУР В’ячеслава Галви, легенди української розвідки, який загинув в серпні 2014 року”, – написав у соцмережах один з організаторів вишколу, заступник директора Черкаського клубу юних моряків Михайло Шитко.

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