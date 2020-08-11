Українська розвідка різко посилить контроль за ворогом на “лінії розведення”

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає своєю короткостроковою метою інтенсифікацію розвідки на Донбасі

Про це Буданов повідомив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

“Короткострокові цілі очевидні. Передусім це різка інтенсифікація нашої розвідки за лінією розведення військ на Донбасі. Ми маємо ретельно верифікувати й розбирати на складові будь-які прояви активності тієї сторони, щоб унеможливити або запобігти провокаціям”, – зазначив Буданов.

За його словами, “президентський мирний план – це основа основ сьогодення”.

Буданов назвав завдання, які планує втілити на посаді – це “підвищення рівня технічної, технологічної та управлінської готовності ГУР, зокрема впровадження конкретних нових технологічних рішень у наші розвідувальні функції та передусім рішень зі знімання/зчитування інформації”.

Він зауважив, що необхідно “перебудови форматів аналітичної роботи так, щоб отримувати більш цілісні прогностичні висновки в коротші терміни”.

“Ще один напрям – розробка, по суті, в онлайн-режимі, детальних сценаріїв наших відповідей на ті чи інші зовнішні та внутрішні подразники”, – сказав Буданов.

Щодо загрози безпеці України, Буданов наголосив, що “війни нового типу, куди залучені не лише військові угруповання, а й цивільні частини, і які ідеально маскуються різними потужними пропагандистськими програмами”.

“Ми маємо вчитися виокремлювати військову складову в цих потенційних конфліктах, заздалегідь позначати її наявність і превентивно гасити можливості для початку воєнних конфліктів”, – сказав він.

За його словами, перед будь-якою країною наразі стоять такі ризики: “глобальний світ, відкриті кордони, швидке знімання будь-якої інформації, численні осередки недружніх намірів, різке зростання технічних можливостей для ініціації тих чи інших сутичок. А все це гроші й модернізація”.

“Особливо хочу наголосити, що в деяких країн сильно виражена схильність до інтенсифікації різних гібридних дій щодо нашої країни, щоб спонукати до певного вектора розвитку. Вигідному для цих країн, а не для нас. Так от, наше завдання – заздалегідь і в повному обсязі оцінити всі військові можливості будь-якого потенційного противника”, – сказав Буданов.