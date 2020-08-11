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Українська розвідка різко посилить контроль за ворогом на “лінії розведення”

Дата: 11.08.2020
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Кирило Буданов - аж ніяк не "кабінетний офіцер". І вороги України вже не раз мали нагоду відчути це на своїй шкурі...

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає своєю короткостроковою метою інтенсифікацію розвідки на Донбасі

Про це Буданов повідомив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

“Короткострокові цілі очевидні. Передусім це різка інтенсифікація нашої розвідки за лінією розведення військ на Донбасі. Ми маємо ретельно верифікувати й розбирати на складові будь-які прояви активності тієї сторони, щоб унеможливити або запобігти провокаціям”, – зазначив Буданов.

За його словами, “президентський мирний план – це основа основ сьогодення”.

Буданов назвав завдання, які планує втілити на посаді – це “підвищення рівня технічної, технологічної та управлінської готовності ГУР, зокрема впровадження конкретних нових технологічних рішень у наші розвідувальні функції та передусім рішень зі знімання/зчитування інформації”.

У нового очільника воєнної розвідки, не зважаючи на молодий вік - чудова освіта, багатий досвід і оправдана жорсткість до ворогів України

Він зауважив, що необхідно “перебудови форматів аналітичної роботи так, щоб отримувати більш цілісні прогностичні висновки в коротші терміни”.

“Ще один напрям – розробка, по суті, в онлайн-режимі, детальних сценаріїв наших відповідей на ті чи інші зовнішні та внутрішні подразники”, – сказав Буданов.

Щодо загрози безпеці України, Буданов наголосив, що “війни нового типу, куди залучені не лише військові угруповання, а й цивільні частини, і які ідеально маскуються різними потужними пропагандистськими програмами”.

“Ми маємо вчитися виокремлювати військову складову в цих потенційних конфліктах, заздалегідь позначати її наявність і превентивно гасити можливості для початку воєнних конфліктів”, – сказав він.

За його словами, перед будь-якою країною наразі стоять такі ризики: “глобальний світ, відкриті кордони, швидке знімання будь-якої інформації, численні осередки недружніх намірів, різке зростання технічних можливостей для ініціації тих чи інших сутичок. А все це гроші й модернізація”.

“Особливо хочу наголосити, що в деяких країн сильно виражена схильність до інтенсифікації різних гібридних дій щодо нашої країни, щоб спонукати до певного вектора розвитку. Вигідному для цих країн, а не для нас. Так от, наше завдання – заздалегідь і в повному обсязі оцінити всі військові можливості будь-якого потенційного противника”, – сказав Буданов.

  • Нагадаємо, 10 серпня президент Володимир Зеленський представив колективу Головного управління розвідки Міністерства оборони України новопризначеного начальника Кирила Буданова.

    У емблемі Головного управління розвідки - постійне нагадування того, хто головний ворог України...

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