Український фільм про Донбас висунутий на престижну нагороду Еммі

Стрічка представлена у номінації “Видатний документальний фільм про сучасні події”. Окрім цього, за Еммі в цій категорії поборються стрічки HBO, Netflix, CNN і PBS. Зокрема, у списку можна побачити фільми:

Організатори Еммі Еммі-2020: як пройде урочиста церемонія в час пандемії одні з небагатьох вирішили не скасовувати церемонію нагородження у 2020 році. Проте наражати зірок Голлівуду на небезпеку інфікування коронавірусом вони не стали. Церемонія пройде в онлайн-форматі, а ведучі оголосять лауреатів. дотримуючись соціальної дистанції.

Довгоочікуваний захід запланували на 20 і 21 вересня 2020 року. Стати глядачами оголошення результатів Еммі зможе кожен кіноман у світі: організатори вже оголосили, що трансляція буде доступна для всіх прихильників кінопремії.