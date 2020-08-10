Український фільм про Донбас висунутий на престижну нагороду Еммі

Фільм “Віддалений гавкіт собак” про Донбас претендує на одну з найпрестижніших кінопремій світу – Еммі.
Про номінації оголосили на офіційному сайті Еммі. Серед претендентів на перемогу – український фільм “Віддалений гавкіт собак”, пише 24 канал.
Стрічка представлена у номінації “Видатний документальний фільм про сучасні події”. Окрім цього, за Еммі в цій категорії поборються стрічки HBO, Netflix, CNN і PBS. Зокрема, у списку можна побачити фільми:
- “Про укази президенти” (On the President’s Orders)
- “Вогонь у раю” (Fire in Paradise)
- “Опівнічний мандрівник” (Midnight Traveler)
- “Віддалений гавкіт собак” (The Distant Barking of Dogs)
- “Під дротом” (Under the Wire)
- “Викриття Джихаді Джона: Анатомія терориста” (Unmasking Jihadi John: Anatomy of a Terrorist)
Організатори Еммі Еммі-2020: як пройде урочиста церемонія в час пандемії одні з небагатьох вирішили не скасовувати церемонію нагородження у 2020 році. Проте наражати зірок Голлівуду на небезпеку інфікування коронавірусом вони не стали. Церемонія пройде в онлайн-форматі, а ведучі оголосять лауреатів. дотримуючись соціальної дистанції.
Довгоочікуваний захід запланували на 20 і 21 вересня 2020 року. Стати глядачами оголошення результатів Еммі зможе кожен кіноман у світі: організатори вже оголосили, що трансляція буде доступна для всіх прихильників кінопремії.
Що відомо про фільм “Віддалений гавкіт собак”
Документальна стрічка “Віддалений гавкіт собак” не випадково опинилась серед номінантів Еммі-2020. Все тому, що фільм розповів історію про 10-річного хлопчика Олега, який з бабусею залишився у Гнутовому, що на Донеччині. Бойові дії впритул наблизились до селища, а дитина по-своєму розповіла про всі події, які відбуваються на окупованому Донбасі.
Екранізувати цю історію взявся Саймон Леренг Вільмонт. Він довго шукав серед очевидців бойових дій дитину, яка живе у хаосі війни та по-своєму реагує на небезпеку. Саймон неодноразово відвідував Східну Україну та знайомились зі школярами місцевих шкіл.
Стрічку вже показували на міжнародних кінофестивалях, а “Віддалений гавкіт собак” став лауреатом премій у Нідерландах, Швеції, Греції, США, Іспанії.