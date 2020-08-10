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Українка претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи

Дата: 10.08.2020
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У соціальних мережах Європейської легкої атлетики (ЕА) почалося голосування за найкращих легкоатлеток і легкоатлетів липня в Європі. Серед претенденток на звання найкращої спортсменки місяця на континенті є і українська стрибунка у висоту Юлія Левченко.

Про це повідомляє Федерації легкої атлетики.

Левченко у липні на змаганнях у Києві перемогла з результатом 2,00 метри.

Проголосувати за Юлію можна на сторінках ЕА у:
– Facebook (Like або Share)
– Instagram (у коментарях потрібно написати #Levchenko)
– Twitter

Голосування триває до 12:00 (СЕТ)/13:00 (київський час) понеділка, 10 серпня.
Юлія Андріївна Левченко — українська легкоатлетка, що спеціалізується в стрибках у висоту, срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014. Найкращий результат — 2,02 м у приміщенні та 2,02 м на відкритому повітрі. Володарка національного рекорду серед юніорів.

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