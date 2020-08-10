Морська піхота ЗСУ провела змагання серед артилерійських підрозділів

Артилерійські підрозділи морської піхоти виборювали першість у змаганнях на кращий розрахунок оперативного командування «Схід».

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Артилеристи 36-ї окремої бригади морської піхоти боролися за право називатися кращим артилерійським розрахунком.

Змагання проходили без бойової стрільби в районі відведення серед механізованих, мотопіхотних, танкових та десантно-штурмових бригад, які виконують завдання в операції Об’єднаних сил.

На змаганнях використовували 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика», 100-мм гармату МТ-12 «Рапіра» та реактивну систему залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 «Град».

Зазначається, що захід було проведено з метою вивчення передового досвіду використання артилерійських підрозділів в районі ООС та удосконалення професійної майстерності.

Завершальний етап заходу – визначення найбільш професійних артилерійських розрахунків.

Відповідно до видів артилерії, підрозділи морської піхоти розмістилися в турнірній таблиці таким чином: екіпаж реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» виборов перше місце; екіпаж самохідної артилерійської установки 2С1 «Гвоздика» посів друге місце; розрахунок протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра» – третє місце.