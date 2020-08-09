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У річці Уборть на Житомирщині знайдено стародавній човен

Дата: 09.08.2020
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Завершилася унікальна археологічна експедиція по підняттю древлянського човна на річці Уборть поблизу села Хочине на Житомирщині.

Про це повідомляє Олевська ОТГ.

Активна фаза експедиції тривала три дні. Археологи поділились, що в процесі роботи виникли труднощі.

“Серед завалів мореного дубу стародавній човен. Човен розчистили – обвалився берег. Будемо починати все знову. Ніс дуже зооморфний”, – прокоментував кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас.

Довжина човна складає 9 метрів, ширина – 80 сантиметрів. Припущень щодо приблизного віку знахідки поки що немає.

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