У річці Уборть на Житомирщині знайдено стародавній човен

Про це повідомляє Олевська ОТГ.

Активна фаза експедиції тривала три дні. Археологи поділились, що в процесі роботи виникли труднощі.

“Серед завалів мореного дубу стародавній човен. Човен розчистили – обвалився берег. Будемо починати все знову. Ніс дуже зооморфний”, – прокоментував кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас.

Довжина човна складає 9 метрів, ширина – 80 сантиметрів. Припущень щодо приблизного віку знахідки поки що немає.