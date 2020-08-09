Черкаський клуб юних моряків просить передати їм списаний катер Морської охорони “Канів”

Черкаський клуб юних моряків просить передати їм списаний корабель ІІІ рангу «Канів» (BG-81) Морської охорони ДПСУ.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Мова йде про артилерійський катер проєкту 1204, що до 2012-го року знаходився у складі одного з загонів Морської охорони ДПСУ на річці Дунай.

Тоді окрім нього в строю були ще «Лубни» (BG-82), «Ніжин» (BG-83) та «Ізмаїл» (BG-84).

Два з них, серед яких і «Канів» (BG-81) мали списати та утилізувати, але через початок російської агресії у 2014-у році ці плани були відкореговано та три кораблі пройшли ремонти.

Проте доля корабля ІІІ рангу «Канів» (BG-81) була не відомою до липня 2020 року, поки в розпорядження редакції Українського мілітарного порталу не потрапив знімок із цим катером, що перебуває на суходолі в очікуванні подальшої долі.

Після публікації знімку на сторінках у соціальних мережах, його долею зацікавились ентузіасти, зокрема директор Черкаського клубу юних моряків Владислав Підгурський запропонував передати його Комунальний позашкільний навчальний заклад м.Черкаси.

Тут він буде використовуватися як навчальний корабель для учнів:

«Для нас це буде справжній навчальний бойовий корабель, на якому ми будемо виховувати майбутніх захисників України», – розказав Владислав Підгурський

Зараз юнаки та дівчата, що навчаються у Черкаському клубі юних моряків проходять практику на катері типу «Ярославець» проєкту 376, що зараз носить назву «Кузьмич» на честь В’ячеслава Галви – полковника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що станом на початок російської агресії був на пенсії, проте пішов добровольцем-інструктором на фронт, де і загинув у 2014-у році.

«У нас вже є досвід, колишній іржавий «Ярославець», який давно збирались порізати в брухт, тепер в строю і носить ім’я нашого легендарного земляка «Кузьмича» В’ячеслава Галви», – додав керівник Черкаського клубу юних моряків

Поповнення реальним бойовим кораблем з більш ніж півстолітньою історією та ім’ям міста на Черкащині зможе якісно забезпечити підготовку та формування у молоді патріотичного духу.

Зараз на базі комунального закладу діють декілька профільних гуртків для юнаків та дівчат:

судноводіїв

старшин шлюпок

судномоделювання

морського багатоборства

морської піхоти

Окрім того Клуб проводить організаційно-масову, інформаційно-методичну, навчально-виховну, навчально-тренувальну, військово-патріотичну та спортивну роботу, а також надає всім вихованцям рівні можливості для різнобічного розвитку і самовизначення у вільний від занять час, формує пізнавальну активність юних моряків, колективізм, самостійність, відповідальність і творче відношення до справи, поглиблює знання з основ морських наук, розвиває здібності, розширює кругозір, сприяє трудовому вихованню і професійній орієнтації вихованців, пропагує досягнення науки і техніки в області військово-морського, морського та річкового флотів України, готує майбутніх захисників до служби в лавах Збройних Сил України.