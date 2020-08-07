Львівські десантники представляють Україну на міжнародних навчаннях “Saber Junction – 2020” у Німеччині

Україну представлятиме підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, яка дислокована на Львівщині.

Весь особовий склад даного підрозділу має чималий бойовий досвід, набутий в бойових діях з російсько-окупаційними військами на сході України. Дехто з військовослужбовців брав участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, а також багатонаціональних навчаннях.

Необхідно відзначити, що українські підрозділ, як і решта країн-учасників, проходив 14-ти денну обсервацію на території військової бази. Для безпеки учасників багатонаціонального навчання, військовослужбовців кілька разів було перевірено на Covid-19, результати – негативні.

Під час обсервації, щоб не втрачати форми, із дотриманням всіх карантинних заходів, воїни-десантники щодня підвищували практичні навички під час занять з основних предметів бойової підготовки, а також активно займалися спортом. Адже саме їм випала честь представляти Україну та її Збройні Сили на престижному багатонаціональному навчанні.

Вчора, 5 серпня, українські десантники отримали та налагодили необхідне майно та спорядження, а також розпочали заходи безпосередньої підготовки: планування, проведення інструкторсько-методичних занять у складі підрозділів рівня взвод – рота, проведення занять з військовими посередниками тощо.

Під час польової фази багатонаціонального навчання “Saber Junction – 2020”, підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади буде діяти в складі 503-го полку 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США в Європі.

Нагадаємо, що “Saber Junction” – це серія багатонаціональних навчань, які проводяться Командуванням підготовки 7-ї армії Сухопутних військ Збройних Сил США.