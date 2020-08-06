Розпочато зйомки фільму про митця, чиє життя змінив виступ проти влади у Каневі на Тарасовій горі…

Розпочалися зйомки документального фільму «Чубай. Говорити знову».

Прем’єрний показ стрічки заплановано в ефірі телеканалу “Еспресо” у день народження Грицька Чубая 23 січня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба фільму.

Телепроєкт “Чубай. Говорити знову” створюється компанією “ФІЛЬМ ПЛЮС” за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Головним інформаційний партнером фільму є телеканал “Еспресо”. Режисер та продюсер телефільму – Михайло Крупієвський.

Фільм матиме інноваційний формат і створюється на стику жанрів документального фільму та телевистави, дія якої розгортається в декораціях майстерні-підвалу Грицька Чубая. Відеопроєкція розсуває стіни майстерні та переносить глядача в час і простір, про який йдеться. Мета проєкту — розкриття світогляду Грицька Чубая, створення його образу та аналіз конфлікту митця із тоталітарним режимом.

Вперше радянська репресивна машина “зацікавилася” Чубаєм, ще коли він був зовсім юним – після виступу хлопця на Тарасовій горі у Каневі в річницю перепоховання Тараса Шевченка – студента виключили із Львівського університету, де він навчався. Талановитий поет і перекладач, який досконало знав німецьку, польську, білоруську, чеську, іспанську сербську та російську мови пішов працювати сільським вчителем малювання й історії. Витримав і безліч пізніших переслідувань, але системі не скорився, продовжуючи боротися аж до часу своєї смерті у 1982 році…

Ініціатором створення телепроєкту стала донька Грицька Чубая — Соломія Чубай.

Формально ведучим, а по суті провідником по життю Грицька Чубая буде український поет Сергій Жадан. Так само як і Грицько Чубай, Сергій Жадан є не тільки поетом, він є місіонером. Сергій сьогодні, як і Грицько Чубай у свій час, змінює контекст свого існування: він читає свої вірші на фронті, створює радіо, є волонтером, доводить суспільству власну незалежну думку, називаючи речі своїми іменами. Сергій пройде коридорами життя Грицька Чубая і матиме можливість замислитись над ним з відстані часу.

Саме сьогодні, через майже 40 років після смерті Грицька Чубая, його поезія знову стає актуальною і викликає зацікавленість молоді, яка знаходиться у вічному пошуку відповідей на екзистенційні філософські питання. Його поезія, як стиснута пружина, розпрямляється і підштовхує наш розум до розуміння суті речей.

Про Грицька Чубая у фільмі розповідатимуть його друзі — сьогодні видатні поети, письменники, художники, філософи, які були свідками його життя і творчості, члени родини поета: Галина Чубай, Тарас Чубай, Соломія Чубай, Василь Герасим’юк, Юрій Брилинський, Микола Рябчук, Роман Кісь, Орест Яворський, Роман Готра, Юрій Винничук, Ігор Калинець, Богдан Стельмах, Влодко Кауфман, Йосип Іванкевич, Катерина Немиря, Святослав Максимчук, Мирослав Греділь.

Довідка

Михайло Крупієвський — український режисер та продюсер неігрового кіно, режисер-постановник концертних заходів, театралізованих шоу, фестивалів та телевізійних трансляцій, Заслужений діяч мистецтв України.

Серед реалізованих ним проєктів: документальні фільми “Моя Україна” (до 25 річниці незалежності України), “Назви своє ім’я по літерах” (реж. Сергій Буковський, продюсери Стівен Спілберг та Віктор Пінчук), “Історія нашого двору” (на замовлення телекомпанії BBC), концерти “Скрябін. Концерт пам’яті” та “Брати Гадюкіни”. Концерт пам’яті Сергія Кузьмінського “Я вернувся домів”, театралізоване шоу “Наше Різдво”, постановка сольного концерту Т.Чубая “Світло і Сповідь”, трансляція концерту Елтона Джона на Майдані Незалежності, пісенного конкурсу “Євробачення” 2005″, Божественної Літургії Святішого Папи Римського Івана Павла ІІ в Києві та інші.

Соломія Чубай — співачка (гурти “Без цукру”, “Далі”, “Джалапіта”), музикант, філолог-іспаніст, перекладач, фольклорист, ведуча на телебаченні, організатор мистецьких й соціальних проєктів, громадська діячка та благодійниця.

“Для мене, як і для Тараса Чубая, популяризація творчості нашого батька є справою всього життя. Видання батькової поезії, організація вечорів і фестивалів, пов’язаних з його іменем, – це те, що я завжди робила і робитиму не лише як його донька, але і як людина, що сповідує певні ідеали та цінності.”

Сергій Жадан — поет, прозаїк, есеїст, перекладач, викладач, фронтмен гуртів “Жадан і Собаки”, “Лінія Маннергейма” та «Розділові», член Українського ПЕН-клубу, віцепрезидент Асоціації українських письменників, ініціатор, організатор чи учасник багатьох мистецьких проєктів, громадський діяч та благодійник.

Компанія “Фільм плюс” — заснована у 1998 році та є виробником широкого спектра інтертейнмент контенту, а саме кіно- та телепроєктів, фестивалів та концертів, театралізованих музичних шоу, а також здійснення комплексних рекламних кампаній та проведення презентацій. За час існування компанія займалась і продовжує займатися створенням нових інноваційних аудіовізуальних форматів як мистецького, так і масового спрямування.

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 р. як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.