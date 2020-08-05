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СБУ викрила й затримала учасника окупації Криму

Дата: 05.08.2020
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У Києві контррозвідка СБУ викрила колишнього учасника так званої «Самооборони Криму».

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За попередніми даними слідства, у 2014 році фігурант приєднався до угруповання так званої «Самооборони Криму».

Перебуваючи зі зброєю на блокпості на в’їзді до Ялти, він здійснював протиправні перевірки документів громадян та обшук їх автомобілів.

Також зловмисник брав участь у незаконних затриманнях людей на території півострову.

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