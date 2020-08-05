СБУ викрила й затримала учасника окупації Криму

У Києві контррозвідка СБУ викрила колишнього учасника так званої «Самооборони Криму».

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За попередніми даними слідства, у 2014 році фігурант приєднався до угруповання так званої «Самооборони Криму».

Перебуваючи зі зброєю на блокпості на в’їзді до Ялти, він здійснював протиправні перевірки документів громадян та обшук їх автомобілів.

Також зловмисник брав участь у незаконних затриманнях людей на території півострову.

Відзначається, що у 2016 році за свої «заслуги» фігурант був нагороджений медаллю «За возвращение Крыма». Посприявши російській окупації Криму, сепаратист не захотів там жити, а переїхав шукати долі й заробітку на вільній території України… Під час обшуків за місцем проживання та роботи затриманого зловмисника у Києві правоохоронці виявили докази протиправної діяльності.