За участі британських інструкторів стартувала місія Orbital для оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ

На Дніпропетровщині близько 150 військовослужбовців з усієї України під керівництвом британських інструкторів розпочали місячний навчальний курс з індивідуальної підготовки в межах місії Orbital. Здобуті навички вони поширять у війська як інструктори навчальних батальйонів і фахівці з бойової підготовки окремих військових частин.

Курсанти мають бойовий досвід і представляють усі чотири оперативних командування Сухопутних військ ЗС України. Після завершення курсу «Індивідуальна підготовка» вони отримають сертифікати та навчатимуть українських військовослужбовців за новими стандартами.

Місцем проведення навчання Новомосковський полігон було вибрано не випадково. Торік у межах місії Orbital інструктори навчального батальйону 239-го загальновійськового полігона вже пройшли таку підготовку й тепер допомагають британським колегам у проведені більш масштабного навчального курсу.

«З нашого навчального батальйону відібрано сім інструкторів, які контролюватимуть курс підготовки та працюватимуть у повній взаємодії з британськими інструкторами, для того щоб їм було легше, оскільки деякі іноземці тут уперше.

2019 року навчальний батальйон був укомплектований на 100 % інструкторським складом. Це фахівці з вогневої підготовки, тактичної медицини, зв’язку, топографії, інженерної та тактичної підготовки. Термін підготовки наших фахівців становить 32 доби. Коли бригада виходить на відновлення боєздатності, наші інструктори проводять з військовослужбовцями заняття з удосконалення навичок за кожною з дисциплін з урахуванням досвіду та стандартів, які нам передали британці», — зазначив командир навчального батальйону 239-го загальновійськового полігона майор Половний.

За його словами, відмінність українського та британського підходів до вишколу в тому, що в ЗСУ наголос більше роблять на колективних заняттях, а британці працюють з меншими групами — один інструктор веде групу з п’яти-шести осіб, доки кожен курсант повністю засвоїть матеріал і виконає всі практичні вправи.