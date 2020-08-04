Український фільм “Гуцулка Ксеня” побачать глядачі Північної Америки

Вітчизняна стрічка «Гуцулка Ксеня» з’явилася на американській платформі Аmazon Prime Video для глядачів Північної Америки.

Про це інформує “Україна молода” з посиланням на Держкіно.

Американський дистриб’ютор фільму – Dreamscape Media. Стрічка доступна також на ресурсах Vimeo та Hoopla: на останньому у липні «Гуцулка Ксеня» стала фільмом.

Стрічку «Гуцулка Ксеня» створено за мотивами однойменного твору основоположника модерної української оперети Ярослава Барнича, творчість якого тривалий час в Україні була заборонена.

Кінопроєкт «Гуцулка Ксеня» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Автором сценарію та режисером фільму є Олена Дем’яненко, продюсерами – Дмитро Томашпольський і Олена Дем’яненко. Головні ролі у фільмі виконали: Варвара Лущик (Україна), Максим Лозинський (США), Олів’є Бонжур (Бельгія), Ігор Цішкевич (США), Олег Стефан (Україна), Катерина Молчанова (Україна), співачка і акторка Соломія Мельник (Dakh Daughters). Нагадаємо, фільм вийшов в український прокат 7 березня 2019 року. Дистриб’ютором виступила компанія B&H Film Distribution.