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Український фільм “Гуцулка Ксеня” побачать глядачі Північної Америки

Дата: 04.08.2020
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Вітчизняна стрічка «Гуцулка Ксеня» з’явилася на американській платформі Аmazon Prime Video для глядачів Північної Америки.

 Про це інформує “Україна молода” з посиланням на Держкіно.
Американський дистриб’ютор фільму – Dreamscape Media. Стрічка доступна також на ресурсах Vimeo та Hoopla: на останньому у липні «Гуцулка Ксеня» стала фільмом.
Стрічку «Гуцулка Ксеня» створено за мотивами однойменного твору основоположника модерної української оперети Ярослава Барнича, творчість якого тривалий час в Україні була заборонена.

 Кінопроєкт «Гуцулка Ксеня» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Автором сценарію та режисером фільму є Олена Дем’яненко, продюсерами – Дмитро Томашпольський і Олена Дем’яненко.

Головні ролі у фільмі виконали: Варвара Лущик (Україна), Максим Лозинський (США), Олів’є Бонжур (Бельгія), Ігор Цішкевич (США), Олег Стефан (Україна), Катерина Молчанова (Україна), співачка і акторка Соломія Мельник (Dakh Daughters).

Нагадаємо, фільм вийшов в український прокат 7 березня 2019 року. Дистриб’ютором виступила компанія B&H Film Distribution.

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