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Міністерство оборони України різко відповіло на погрози з Росії

Дата: 04.08.2020
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З Росії лунають політичні заяви стосовно постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США. Однак РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України, повідомляє Міністерство оборони України.

Кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома:

  • танків — 480 одиниць;
  • бойових броньованих машин — більше 900 одиниць;
  • гармат і гаубиць — близько 450 одиниць;
  • мінометів — близько 300 одиниць;
  • реактивних систем залпового вогню — близько 210;
  • засобів протиповітряної оборони — близько 700;
  • протитанкових засобів — близько 450.

Усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України. Російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави.

«З початку агресії зазначене озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу. Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави», – йдеться в повідомленні.

Україна відповідно до міжнародних договорів отримує технічну допомогу від держав-партнерів. І цьогорічна ситуація — не виняток. Україна вдячна міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі проти агресора.

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