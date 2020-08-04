Міністерство оборони України різко відповіло на погрози з Росії

З Росії лунають політичні заяви стосовно постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США. Однак РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України, повідомляє Міністерство оборони України.

Кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома:

танків — 480 одиниць;

бойових броньованих машин — більше 900 одиниць;

гармат і гаубиць — близько 450 одиниць;

мінометів — близько 300 одиниць;

реактивних систем залпового вогню — близько 210;

засобів протиповітряної оборони — близько 700;

протитанкових засобів — близько 450.

Усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України. Російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави.

«З початку агресії зазначене озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу. Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави», – йдеться в повідомленні.

Україна відповідно до міжнародних договорів отримує технічну допомогу від держав-партнерів. І цьогорічна ситуація — не виняток. Україна вдячна міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі проти агресора.